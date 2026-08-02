МИД РФ: у США еще остались враждебные ресурсы для поддержания конфликта на Украи

Мирошник сообщил о враждебных ресурсах в США для поддержки конфликта на Украине МИД РФ: у США еще остались враждебные ресурсы для поддержания конфликта на Украи

Москва2 авг Вести.Соединенные Штаты все еще обладают враждебными ресурсами для поддержания украинского конфликта, им выгодно его продолжение.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник агентству ТАСС.

И сохранились ли у них еще ресурсы для этого? Да, они сохранились. Это враждебные ресурсы: предоставление военной информации, разведывательной, спутниковой информации, коммуникаций, в конце концов, продажа вооружений, которые, когда американцам надо, они не продают, - если считают, что этот конфликт им невыгоден и не интересен рассказал посол

Также, по его словам, Вашингтону на данный момент выгодно продолжение украинского кризиса.

И они готовы так вот играть, периодически похваливая ту или другую сторону. "Если вы не хотите делать так, как мы вам указываем, то мы пойдем похвалим другую сторону" заявил Мирошник

Он также сообщил, что Соединенные Штаты в вопросе украинского конфликта остаются заложниками давления со стороны Евросоюза и своей же политики, которая не дает отказаться от сотрудничества с Европой.

При этом ранее он заявил, что США подходят к процессу урегулирования конфликта на Украине, руководствуясь исключительно собственными интересами.