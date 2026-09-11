Марков: Украина могла существовать как мост между РФ и ЕС Марков: в нынешнем виде Украина существовать не будет

Москва11 сен Вести.В текущей модели государственного устройства Украина существовать не будет. Отказ от федерализации привел к тому, что нынешняя национальная идентичность страны стала искусственной, в критические моменты и власть, и население перестают верить в эту идеологию. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков.

При нынешней, унитарной форме госустройства, восточные и южные регионы лишены возможности выбирать губернаторов, лишены напрямую формировать местные парламенты. Отсутствие подобных механизмов ставит под угрозу дальнейшее существование страны, указал он.

Украина могла существовать только в единственном варианте - многонациональным, терпимым, лучше федеративным государством. Выстраивая дружеские отношения и с Россией, и с Евросоюзом, будучи мостом между Европой и Россией. Это был единственный шанс … единственный способ сохранения Украины. В нынешнем виде Украина существовать не будет сказал Марков

По его словам, в стране "изображают" национальную идентичность. Например, в неформальной обстановке отходят от патриотической риторики, а в общении используют русский язык.

Забавно слушать прослушки разговоров, переговоров и разборки СБУ [Службы безопасности Украины] и ГУР [Главного управления разведки Министерства обороны Украины] … все происходит на русском языке, на родном для них русском языке. Фальшь, лицемерие - это украинство дутое. Для лохов, которых надо загнать на фронт. Но лохов уже нет, поэтому приходится их в наручниках везти [на фронт]. Вся искусственность националистической Украины отметил Марков

Украинский конфликт будет продолжаться и эскалироваться, поскольку его прекращение невыгодно ни главе киевского режима, ни его европейским кураторам, замешанным в масштабных финансовых аферах, связанных с военными действиями, ранее заявлял экс-нардеп.