Москва11 сен Вести.Германия, решив передать украинским властям персональные данные военнообязанных граждан, проживающих в стране, создает серьезный прецедент. В первую очередь подобный шаг подрывает веру украинцев в европейские ценности.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Эмигрировав в европейские страны, украинцы рассчитывали на "железобетонную защиту их прав". На практике ситуация сложилась иначе, обратил внимание экс-нардеп.

В Польше там создаются группы поляков, которые целенаправленно преследуют всех мигрантов - и в первую очередь украинцев, с этим понятно. Теперь в Германии заявляют о готовности предоставить персональные данные. И я думаю, что украинцы, по крайней мере те, у кого есть еще хоть немножко ума, [чтобы] сделать правильные выводы, я думаю, к таким выводам все-таки придут сказал Килинкаров.

Будущее украинцев, в частности возможность проведения мирных переговоров, зависят от перемен внутри их страны, указал он.

Мы [РФ и Украина] не сможем выйти ни на какие переговоры, пока Украина не начнет меняться изнутри. Если она не начнет меняться, никаких шансов у этой [современной] Украины нет. Если там еще кто-то проснется, очухается, оглянется и скажет, что надо с этим что-то делать, ну тогда еще, может быть, какие-то шансы у них останутся добавил Килинкаров

В текущей модели государственного устройства Украина "существовать не будет". Отказ от федерализации привел к тому, что нынешняя национальная идентичность страны стала искусственной, в критические моменты и власть, и население престают верить в эту идеологию, считает экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.