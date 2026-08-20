Еврокомиссия: ЕС при рассмотрении вопроса об убежище не делит украинцев по полу

В ЕС заявили, что не делят украинцев на мужчин и женщин в вопросе об убежище Еврокомиссия: ЕС при рассмотрении вопроса об убежище не делит украинцев по полу

Москва20 авг Вести.Евросоюз не делит украинцев на мужчин и женщин при изучении их запросов на получение временной защиты, в том числе при оценке исполнения ими воинской обязанности, отметил журналистам в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Ранее сообщалось, что ряд стран Евросоюза стали отказывать в убежище украинкам, если они не предоставляют документы по воинской обязанности.

При рассмотрении запросов на защиту мы не делаем различий между мужчинами и женщинами, в том числе в том, что касается исполнения воинской обязанности, если ей подлежат как мужчины, так и женщины указал Ламмерт, его слова приводит РИА Новости

Он добавил, что странам ЕС направлены разъяснения по новым правилам, их исполнение – в компетенции отдельных государств Евросоюза.

Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление временной защиты военнообязанным украинцам, въехавшим в страны объединения с 31 июля, если они не смогут документально подтвердить выполнение воинских обязанностей.

В Германии также отмечали, что мужчины призывного возраста с Украины от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, по новым правилам не могут получить временную защиту в ФРГ.