Названо условие, при котором Германии могут помочь реформы Мерца Политолог Белов считает, что реформы в ФРГ могут сработать вопреки Мерцу

Москва8 сен Вести.Реформы по поддержке экономики Германии могут заработать не благодаря канцлеру Фридриху Мерцу, а вопреки. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Реформы идут, надо отдать должное, там есть здравомыслящие люди. Они пока не заработали, могут заработать не благодаря Мерцу, а вопреки Мерцу отметил эксперт

Вместе с этим Белов полагает, что перепрофилирование ряда предприятий немецкого автопрома на производство военной продукции вряд ли вызовет положительный эффект, и прогнозирует протесты населения.

При этом эксперт уверен, что власти Германии не услышат народ, и курс на подготовку к войне с РФ продлится еще минимум три года.

Поэтому пока ситуация для Германии, подчеркиваю, для немецких граждан, для немецкого бизнеса, который также пытается убедить Мерца в необходимости ускорения тех реформ, которые он обещал, но которые пока остаются... [находится] на уровне оврагов или на бумаге перед оврагами. Вот пока такая ситуация добавил Белов

В июне Мерц заявил о подготовке масштабного пакета реформ, направленных на поддержку и восстановление немецкой экономики. Канцлер сообщил, что правительство намерено в ближайшие месяцы доработать и представить комплекс предложений по ключевым направлениям экономики.

В сентябре в ходе предвыборного мероприятия Христианско-демократического союза (ХДС) в Ганновере Мерц заявил, что немецкая промышленность теряет много рабочих мест. Уточняется, что заявление было сделано на фоне обостряющегося кризиса немецкого автопроизводителя Volkswagen. Наблюдательный совет компании ранее принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании. Речь идет о закрытии четырех заводов на территории ФРГ и сокращении 50 тысяч работников.