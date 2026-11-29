Москва29 ноя Вести.России следует оказывать поддержку репатриантам из стран Запада. Такое мнение ИС "Вести" высказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его мнению, не согласные c происходящими на Западе культурными и идеологическими изменениями приезжают в РФ, чтобы сохранить традиционный уклад.

Для них очень важно сохранить традиционную семью. Сейчас, к сожалению, во многих западных странах, там преподают детям, мягко скажем, ненормальные предметы. И эти люди готовы оставить более богатую жизнь ради того, чтобы их дети росли в здоровой обстановке. Здесь очень важно в России организовать им соответствующую возможность подчеркнул правозащитник

Он указал, что репатриантам, которые придерживаются традиционных устоев и ценностей, следует помогать.

Я вижу, что нам сейчас необходимо сплотиться и помогать этим людям. Это люди с нашим мировоззрением, которые приезжают не только строить новую хорошую жизнь для себя, но и для нашей страны заявил он

Ранее в Калининградской области рассказали о поддержке репатриантов из европейских стран, пожелавших вернуться в РФ.