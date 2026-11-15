Москва15 ноя Вести.Нежелание мигрантов ассимилироваться в принимающих странах и стремление приезжих к установлению собственной власти представляют собой серьезную проблему и требуют более активных мер. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке, кандидат исторических наук Леонид Решетников.

Мы видим Францию, смотрим на Англию, на Соединенные Штаты, что там происходит? Люди, приехавшие в страны, практически не ассимилируются, не интегрируются в эти страны, они пытаются полностью контролировать эти страны, взрывать, диктовать свои условия улицы, экстремизма, и это происходит повсеместно. В Москве и Санкт-Петербурге мы знаем названия целых районов, где ты не понимаешь, это Россия или нет. Большой поток людей, которые не хотят интегрироваться, которые мечтают об установлении своей власти и с этим надо активно работать. Несколько законов были приняты прошлым составом Госдумы, но этого недостаточно заявил Решетников

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин заявил, что в миграционной сфере должно быть единое для всех субъектов федеральное урегулирование. Так он ответил на вопрос журналиста о том, какие минусы есть в подходе самостоятельного регулирования регионами проблемы с мигрантами.