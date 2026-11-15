Москва15 ноя Вести.Конфликт на Украине является лишь проявлением более глубокого цивилизационного противостояния между Россией и Европой, где последняя стремится ослабить Россию, используя Украину как инструмент, и атакуя православную церковь как символ русской цивилизации. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке, кандидат исторических наук Леонид Решетников.

Европа — это не только зачинщик украинского конфликта, но и основное ядро цивилизационного противостояния с Россией. У нас же не война с Украиной. Конфликт — это отражение цивилизационного противостояния Запада с Россией. Поэтому прилетели на трехсторонние переговоры в Абу-Даби европейцы. Они не хотят участвовать в переговорах, потому что им нечего предложить, но хотят добиться ослабления России, а может быть, и раскола России, стоя за украинцами. Поэтому наносятся удары по Русской православной церкви на Украине, а теперь в Прибалтике, потому что это одна из основных узлов цивилизационного противостояния русской православной цивилизации и умирающей, погрязшей уже в содомии и в прочих извращениях западной цивилизации. заявил Решетников



Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на определенном этапе обсуждение взаимного обеспечения безопасности России и Украины без участия Европы будет невозможно