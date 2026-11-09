Москва9 нояВести.Страны НАТО и Евросоюза (ЕС) фактически руководят конфликтом на Украине и несут за него ответственность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в видеообращении к участникам круглого стола ОБСЕ, посвященного милитаризации Европы, его слова приводит ТАСС.
Страны НАТО и Евросоюза плотно вовлечены в военный конфликт на Украине, фактически управляют им и несут за это ответственностьподчеркнул дипломат
По словам Рябкова, Москва рассматривает масштабные поставки западного вооружения и военной техники Киеву как свидетельство непосредственной вовлеченности стран альянса и ЕС в боевые действия.
Замглавы МИД РФ также заявил, что западные государства не ограничиваются военной помощью Украине, а предоставляют разведывательные данные, участвуют в целеуказании и фактически осуществляют командование на местах.
Ранее Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на страны Запада и не имеет для этого никаких оснований.