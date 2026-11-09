Рябков заявил об ответственности НАТО и ЕС за конфликт на Украине Рябков: НАТО и ЕС фактически управляют конфликтом на Украине

Москва9 ноя Вести.Страны НАТО и Евросоюза (ЕС) фактически руководят конфликтом на Украине и несут за него ответственность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в видеообращении к участникам круглого стола ОБСЕ, посвященного милитаризации Европы, его слова приводит ТАСС.

Страны НАТО и Евросоюза плотно вовлечены в военный конфликт на Украине, фактически управляют им и несут за это ответственность подчеркнул дипломат

По словам Рябкова, Москва рассматривает масштабные поставки западного вооружения и военной техники Киеву как свидетельство непосредственной вовлеченности стран альянса и ЕС в боевые действия.

Замглавы МИД РФ также заявил, что западные государства не ограничиваются военной помощью Украине, а предоставляют разведывательные данные, участвуют в целеуказании и фактически осуществляют командование на местах.

Ранее Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на страны Запада и не имеет для этого никаких оснований.