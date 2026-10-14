Москва14 окт Вести.Курс НАТО на милитаризацию и военная помощь Киеву вызвали беспрецедентную незаконную торговлю западными вооружениями. Об этом на заседании Форума ОБСЕ заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, чьи слова приводит ТАСС.

Милитаризация блока НАТО и направление вооружений на Украину уже привели к бесконтрольной и беспрецедентной - возможно, за всю историю войн, - нелегальной торговле западным ВВТ (речь идет о вооружении и военной технике. - Прим. ред.) заявила Жданова

По словам дипломата, при поддержке ЕС киевский режим передал "на откуп" украинским и международным преступным группировкам незаконную перепродажу оружия, где ключевую роль выполняют командование ВСУ и руководство национальных спецслужб.

Сославшись на данные немецких экспертов, она сообщила, что в обращении в Европе может быть порядка 35 миллионов незарегистрированных средств поражения разных типов.

Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил, что польские правоохранительные органы готовятся к росту незаконного оборота оружия после завершения украинского конфликта.