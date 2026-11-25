Жданова предупредила о ядерных рисках из-за активности НАТО у российских границ Жданова: активность НАТО у границ РФ чревата прямым столкновением ядерных держав

Москва25 ноя Вести.Дальнейшее наращивание военной активности НАТО вблизи российских границ может привести к прямому вооруженному столкновению между ядерными державами. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По словам дипломата, страны альянса продолжают проводить военные учения у российских границ, увеличивают численность контингентов в приграничных с РФ государствах и ведут активную разведывательную деятельность вокруг Калининградской области. Эти действия она назвала дестабилизирующими.

Дальнейшие эскалационные шаги могут привести не только к возрастанию вероятности преднамеренных инцидентов, но и к общему повышению стратегических рисков, чреватых лобовым столкновением и прямым вооруженным конфликтом между ядерными державами сказала Жданова на очередном пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Ее слова передает ТАСС.

Жданова подчеркнула, что для защиты суверенитета и территориальной целостности Россия готова применить "все имеющиеся в ее арсенале средства самообороны".