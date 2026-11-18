Жданова: РФ ответит при снятии ограничений на размещение ЯО в Литве и Польше

Жданова прокомментировала возможное снятие ограничений на ЯО в Литве и Польше Жданова: РФ ответит при снятии ограничений на размещение ЯО в Литве и Польше

Москва18 ноя Вести.Россия даст ответ в случае возможного снятия законодательных ограничений на размещение ядерного оружия в Литве и Польше. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Как отметила дипломат, такие решения Вильнюса и Варшавы приведут к обострению обстановки в регионе.

Это также послужит поводом к принятию силами стратегического сдерживания России соответствующих мер реагирования подчеркнула Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области по безопасности

Она добавила, что ситуацию усугубляет тот факт, что в Европейском союзе всерьез обсуждают шаги, направленные на расширение стратегической инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи границ России.

Ранее стало известно, что сейм Литвы планирует в начале следующего года принять поправку к Конституции, которая исключит запрет на размещение в республике ядерного оружия.

Вместе с тем власти Польши рассматривают возможность одновременного присутствия на своей территории ядерных вооружений двух стран-партнеров - Соединенных Штатов и Франции.