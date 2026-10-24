Москва24 октВести.Польша рассматривает возможность одновременного присутствия на своей территории ядерных вооружений двух стран-партнеров — американского в рамках программы Nuclear sharing и французского в рамках инициативы по ядерному сдерживанию.
Об этом в интервью изданию WNP заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, два названных направления не противоречат друг другу.
Это не одно решение, это целый каскад. Польша хочет идти шаг за шагом в том, чтобы быть в Nuclear sharing и развивать возможности быть под "ядерным зонтиком", предложенным Францией. Одно не исключает другого ... Участие в американской Nuclear sharing не исключает построения отношений с французами. Здесь решения всегда находятся на союзническом уровнепояснил Косиняк-Камыш
До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о переговорах с Парижем по поводу программы ядерного сдерживания, которая предполагает размещение части французского арсенала на польской территории.
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил, что связанные с темой ядерного оружия инициативы европейских стран спровоцируют резкую реакцию России.