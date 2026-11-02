Бывший глава МИД Украины предложил европейцам разместить ядерное оружие в Польше Экс-глава МИД Украины Огрызко: европейцам стоит разместить ЯО у границ России

Москва2 ноя Вести.Великобритании и Франции следует разместить свое ядерное оружие вблизи российских границ, например, в Польше. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В эфире местного телеканала он заявил, что Европа должна пойти на такой шаг в ответ на размещение ядерного вооружения в Белоруссии.

Почему бы нашим французским или британским коллегам не разместить в Польше свои ядерные силы? Это прямой и понятный ответ указал Огрызко

Он также предложил европейски странам подвести атомные подлодки к российским границам.

Ранее стало известно, что Франция хочет привлечь десяток европейских стран к инициативе, по которой Париж разместит на их территории истребители Rafale, способные нести ядерное оружие. Такую политику дипломаты российского посольства во Франции назвали безответственной.