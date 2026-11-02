Москва2 нояВести.Великобритании и Франции следует разместить свое ядерное оружие вблизи российских границ, например, в Польше. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
В эфире местного телеканала он заявил, что Европа должна пойти на такой шаг в ответ на размещение ядерного вооружения в Белоруссии.
Почему бы нашим французским или британским коллегам не разместить в Польше свои ядерные силы? Это прямой и понятный ответуказал Огрызко
Он также предложил европейски странам подвести атомные подлодки к российским границам.
Ранее стало известно, что Франция хочет привлечь десяток европейских стран к инициативе, по которой Париж разместит на их территории истребители Rafale, способные нести ядерное оружие. Такую политику дипломаты российского посольства во Франции назвали безответственной.