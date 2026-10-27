Москва27 окт Вести.Европа и, в частности, Франция идут по сценарию ядерного конфликта с Россией, надеясь первыми нанести нашей стране "обезглавливающий" удар тактическим ядерным оружием. Так военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал в интервью ИС "Вести" сообщения СМИ о желании Франции разместить по всей Европе свои реактивные истребители с ядерным оружием на борту.

Сообщается, что в этот "ядерный клуб" приглашены 10 стран, включая Британию, Германию, Финляндию, Польшу и Норвегию. Франция, указал Кнутов, пытается взять на себя роль главной ядерной державы в Европе, так как США сегодня полностью переориентировались на азиатско-тихоокеанский регион.

Американцы уходят из Европы. Европейцы пока этого еще до конца не осознали, но в данном случае Франция как страна, у которой есть подобие небольшой ядерной триады - то есть есть самолеты Rafale, которые способны нести ракеты с ядерной боевой частью, есть, соответственно, атомные подводные лодки, тоже оснащенные ракетами с ядерной боевой частью. Нет пока наземной составляющей, но я думаю, что что-то они создадут типа крылатых ракет с ядерными боеголовками. То есть на сегодняшний день Франция берет на себя лидерство над всеми европейскими странами и пытается предложить странам, вот этим десяти странам, во всяком случае, свой ядерный зонтик сказал Кнутов

Эксперт указал: уже проводились соответствующие учения, исходя из опыта которых и поступило предложение о французском ядерном зонтике.

И сейчас, мы знаем, Финляндия заявила о готовности принимать ядерное оружие на своей территории, Швеция также, Литва. Польша постоянно добивается размещения - правда, американского - атомного оружия на своей территории. Вообще, по сути, это такая подготовка к ядерному конфликту, по-другому это не назовешь. Причем к конфликту, я еще раз хочу сказать, именно с применением тактического ядерного оружия. Стратегического ядерного оружия у Франции нет, тактическое есть пояснил Кнутов

Ситуацию, которая сейчас складывается, эксперт считает очень опасной.

У Франции порядка 300 ядерных боеприпасов. Много это или мало? С одной стороны, много. С другой стороны, если мы исходим из ситуации, которая существует у нас, например, то нам одной ракеты "Сармат" хватит для того, чтобы уничтожить все ядерные базы Франции одним ударом. Поэтому я бы так сказал, что на сегодняшний день мы находимся в достаточно сложной ситуации. И то, что Франция пытается диктовать условия и Европе, и в том числе России - а посмотрите, какие заявления делают французы, последний, может быть, год достаточно резкие, а последние дни, я бы даже сказал, очень резкие в отношении России - это как раз связано с тем, что Франция почему-то решила, что у нее есть возможность нанести нам упреждающий ядерный удар и победить сказал Кнутов

Он напомнил о существующей на Западе стратегии обезглавливающего ядерного удара.

Эта стратегия была в частичном, усеченном виде отработана вначале в Венесуэле, когда захватили лидера и тут же предложили мир на условиях США. И в Венесуэле это прошло. Такой же сценарий хотели сделать в Иране - в Иране это не прошло. Раз такие сценарии существуют в отношении двух стран, то такой сценарий есть в отношении и России. И, по-видимому, здесь и Франция такой вариант рассматривает - нанести обезглавливающий удар тактическим ядерным оружием и затем уже диктовать свои условия нашей стране отметил эксперт

Такую позицию Кнутов охарактеризовал как серьезное заблуждение.

При том ядерном потенциале, который у нас есть, от столиц, во всяком случае, или крупных военных баз в 10 странах Европы, о которых… говорили, ничего не останется. Но это - ядерная война, ядерный конфликт. Причем я исхожу из того, что американцы могут и не участвовать в таком конфликте, а, как они любят это делать, есть попкорн и смотреть все по телевидению. А по завершении конфликта предложить свой потенциал для того, чтобы восстанавливать и опять зарабатывать, и опять наживаться. Это такой крайне сложный, крайне тяжелый сценарий - но, к сожалению, я хочу сказать, европейцы по нему идут. Идут по одной простой причине: уверовали, что Россия не применит свое ядерное оружие отметил эксперт

Такой вывод на Западе, по мнению Кнутова, сделали на основе двух "мощнейших событий".

Это 1991 год, когда СССР распадался и Янаев вместо того, чтобы привести ядерную триаду в боевую готовность и принять на себя руководство страной, с трясущимися руками непонятно что нес по телевидению. И второй раз — это вот сейчас события на Украине, когда несколько раз пересекались красные линии так называемые, и тактическое ядерное оружие мы не применили. И на Западе уверовали, что мы его не используем. При этом Франция убеждена, что она его применит тут же, если такая возможность будет утверждает Кнутов

Пока это больше теоретические рассуждения, оговорился эксперт.

И все считают, что это теория. Но давайте вспомним Первую мировую войну - там тоже все говорили: "Теория". Потом говорили: "Если война будет, то три месяца". А чем потом закончилось, какой катастрофой для Европы, мы знаем. Вот, к сожалению, этот сценарий начинает сейчас повторяться, и повторяться очень-очень сильно отметил Кнутов

Подготовка к войне с РФ в ЕС идет за счет диалога Франции с Восточной Европой, заявил ранее в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.