Эксперт Баранец: цели во Франции в случае ядерных ударов Парижа по РФ ясны

Эксперт назвал возможные цели во Франции для российской армии Эксперт Баранец: цели во Франции в случае ядерных ударов Парижа по РФ ясны

Москва27 окт Вести.Если Франция начнет наносить ядерные удары по российским городам, неизбежен ответный ядерный удар, и цели для него уже определены. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец.

По его словам, которые приводит KP.RU, речь идет не о мирных городах, а исключительно о военных объектах.

Аэродромы (скажем, такие как Сен-Дизьен или Люксей), базы хранения ядерного оружия, центры принятия решений, ракетные и военно-морские базы, а также оборонные заводы отметил Виктор Баранец

Эксперт подчеркнул, что основной командный пункт президента Франции для передачи ядерных приказов называется "Юпитер" и расположен под Елисейским дворцом, а Центр управления ядерными силами воздушного компонента французских сил сдерживания известен как Центр ядерных операций стратегических воздушных сил (COFAS) и расположен под землей на авиабазе Таверни к северу от Парижа.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что президент Франции Макрон хочет разместить по всей Европе французские истребители Rafale, способных нести ядерное оружие, а для этого намерен привлечь к инициативе всех своих союзников.