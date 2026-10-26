Москва26 октВести.Франция намерена привлечь союзников к инициативе ядерного сдерживания России в Европе. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Уточняется, что таким образом инициаторы плана намерены создать для России ситуацию "стратегической неопределенности".
План, который президент [Франции] Эммануэль Макрон назвал "передовым сдерживанием", предусматривает размещение по всей Европе французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружиеотмечается в публикации
Подчеркивается, что план также предполагает создание новой инфраструктуры, каналов связи, систем раннего предупреждения и механизмов обмена разведывательными данными с союзниками.
Ранее кандидат в президенты на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Москва – не враг Парижу.