WSJ: Париж привлекает союзников к ядерному сдерживанию РФ в Европе

Франция намерена привлечь союзников к ядерному сдерживанию РФ в Европе WSJ: Париж привлекает союзников к ядерному сдерживанию РФ в Европе

Москва26 окт Вести.Франция намерена привлечь союзников к инициативе ядерного сдерживания России в Европе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что таким образом инициаторы плана намерены создать для России ситуацию "стратегической неопределенности".

План, который президент [Франции] Эммануэль Макрон назвал "передовым сдерживанием", предусматривает размещение по всей Европе французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие отмечается в публикации

Подчеркивается, что план также предполагает создание новой инфраструктуры, каналов связи, систем раннего предупреждения и механизмов обмена разведывательными данными с союзниками.

Ранее кандидат в президенты на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Москва – не враг Парижу.