Эксперт Ходаренок объяснил, в чем предназначение российской системы "Периметр" Ходаренок: "Периметр" приведет в действие наши стратегические ядерные силы

Москва28 сен Вести.Российская система управления ответным ядерным ударом "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", приведет в действие ядерные силы РФ при отсутствии связи с руководством страны. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

Он также подчеркнул, что вероятный противник РФ постоянно разрабатывает различные варианты ударов.

И при этом, как он предполагает, руководство страны будет парализовано и не сможет отдать приказ на применение ядерного оружия, и мы таким образом какими-то способами избежим ответного ядерного удара. Вот этого не будет никогда. Потому что вот для этого и предназначена система "Периметр". Когда нет связи, например, с высшим военно-политическим руководством, но противник уже нанес серию ядерных ударов по территории нашей страны, система "Периметр" приведет в действие наши стратегические ядерные силы и противнику при любом раскладе будет нанесен неприемлемый ущерб пояснил Ходаренок

Ранее сообщалось, что российская система управления ответным ядерным ударом "Периметр" продолжает работать круглосуточно и никогда не прекращала свою деятельность.