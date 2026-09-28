Москва28 сен Вести.Российская система управления ответным ядерным ударом "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", продолжает работать круглосуточно и никогда не прекращала свою деятельность. Об этом заявил политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков, комментируя сообщения западных СМИ о возобновлении работы комплекса и его возможной модернизации. Его слова передает KP.RU.

Система "Мертвая рука", как на Западе ее называют, она никогда не отключалась. И она никогда не была "мертвой". Система "Периметр" работает 24 на 7 круглый год. Она модернизирована, да, но это другая новость. Работала она всегда сказал он

"Периметр" - советский комплекс управления и связи, предназначенный для гарантированной передачи приказа об ответном ядерном ударе в случае масштабного ядерного конфликта и нарушения работы обычных каналов управления. На Западе система получила название Dead Hand ("Мертвая рука"), тогда как ее официальное наименование в СССР и России - "Периметр".