Подготовка к войне с РФ в ЕС идет за счет диалога Франции с Восточной Европой Ткаченко рассказал за счет кого Европа готовится к противостоянию с РФ

Москва27 окт Вести.Подготовка к противостоянию с Россией в Европе ведется за счет диалога Парижа с государствами в Восточной Европе. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон сейчас вовсе не пытается создать ядерный клуб.

То, чем сейчас занимается Макрон. Следует обратить внимание, он не пытается создать некий ядерный клуб. Он выстраивает серию двусторонних отношений с десятью государствами, причем, как дают военные интервью, после каждой из таких встреч те страны, с которыми разговаривал Макрон, общается между собой, чтобы выяснить ... все ли доносится правильно. Но смысл все-таки состоит в том, что Франция сейчас переходит к ситуации, когда, наряду со своими атомными подводными лодками и там у них еще есть небольшое количество ядерных запасов на авианосце, которые взлетают… все-таки вот эти новые ракеты… высокоскоростные, сверхзвуковые и в общем, они, судя по репортажам или по информации, оснащены термоядерными боеголовками, это то, что может быть первым ударом по нам, и, соответственно, европейцы, при том, что общеевропейской армии у них пока нет, но вот эта подготовка к тому, что именно будет в 2029 году, уже ведется и ведется как раз за счет диалога Парижа с государствами в Восточной Европе заявил профессор

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