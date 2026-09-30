Москва30 сенВести.На данный момент у стран Запада нет плана, как без "потери лица" выйти из нынешнего конфликта с Россией.
Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
Профессор отметил, что Запад уже давно потерял стратегическую инициативу.
На нынешнем этапе специальной военной операции или, даже шире говоря, нынешнего конфликта России с Западом, вот Запад оказался в такой, ну, совершенно новой для себя ситуации. Он давным-давно потерял стратегическую инициативу. Сейчас у него нет никакого плана "Б" для того, чтобы даже без потери лица просто выскочить из этого конфликта. И то, что он делает пока, это бросает деньги людей в топку конфликта и оттягивает… ну, какое-то иное принципиальное политическое решениезаявил Ткаченко
Ранее Станислав Ткаченко заявлял, что представление европейцев о собственном превосходстве вовсе не соответствует их реальному положению.