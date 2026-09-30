У Запада нет плана "Б", как "выскочить" из конфликта с РФ, не потеряв лицо

Ткаченко: у Запада нет плана "Б" для выхода из конфликта с РФ без потери лица У Запада нет плана "Б", как "выскочить" из конфликта с РФ, не потеряв лицо

Москва30 сен Вести.На данный момент у стран Запада нет плана, как без "потери лица" выйти из нынешнего конфликта с Россией.

Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Профессор отметил, что Запад уже давно потерял стратегическую инициативу.

На нынешнем этапе специальной военной операции или, даже шире говоря, нынешнего конфликта России с Западом, вот Запад оказался в такой, ну, совершенно новой для себя ситуации. Он давным-давно потерял стратегическую инициативу. Сейчас у него нет никакого плана "Б" для того, чтобы даже без потери лица просто выскочить из этого конфликта. И то, что он делает пока, это бросает деньги людей в топку конфликта и оттягивает… ну, какое-то иное принципиальное политическое решение заявил Ткаченко

Ранее Станислав Ткаченко заявлял, что представление европейцев о собственном превосходстве вовсе не соответствует их реальному положению.