Москва29 сен Вести.Представление европейцев о собственном превосходстве вовсе не соответствует их реальному положению. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он привел в пример переговоры министров иностранных дел России и Германии: Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

Сегодняшние европейцы, ну, вообще представители стран, не входящих в мировое большинство, но прежде всего европейцы, отличаются несколькими такими очень характерными чертами… Вот представление о собственном превосходстве. Это вот уже начали говорить о Вадефуле (глава МИД ФРГ – прим. ред.), ведь даже Сергей Викторович Лавров (глава МИД РФ – прим. ред.), который очень много видел в своей жизни, даже он удивился, когда Вадефуль, он всем своим видом давал понять о том, что вот я пришел, сижу перед вами, поэтому давайте начинайте делать уступки. Я снизошел до общения с вами. Но вот это представление о превосходстве, оно не соответствует тому, что Европа из себя представляет