Москва18 сен Вести.Политолог Пшеничников пояснил, почему Западу стоит бояться предупреждения главы МИД РФ Сергея Лаврова. По его мнению, о том, о чем сказал Лавров, надо говорить чаще, так как те, кто пытается спихнуть Европу в войну с Россией, думают, что они бессмертны.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР. "Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет", - сказал руководитель МИД, пояснив, что мир будет совсем другим.

Политолог Игорь Пшеничников в интервью KP.RU заявил, что Лавров отвечает на запросы, которые есть в нашем обществе; большинство россиян не хотят общаться с такой Европой.

Как можно дружить с теми, кто готовится с нами воевать? сказал он

По его словам, с теми, кто сейчас руководит Европой, никакой дружбы быть не может.

Мне из того, что говорил наш министр, очень понравилось его заявление о том, что если вдруг наши европейские соседи вдруг что-то затеют, то война будет очень короткой подчеркнул Игорь Пшеничников

Об этом надо говорить чаще, считает политолог. Те, кто пытается спихнуть Европу в войну с Россией, думают, что они бессмертны. А им надо каждый день, устами высших руководителей, напоминать известные слова булгаковского персонажа: человек не просто смертен, а иногда бывает внезапно смертен.