Москва29 сен Вести.Нынешняя Европа готова к антисистемному тоталитаризму. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил политолог Дмитрий Евстафьев.

Нынешняя Европа, она, в общем, готова даже к тоталитаризму антисистемному. Не тому тоталитаризму, который убивает чужих, а тот, который требует от тебя самоубиться. И в этом смысле вот, все-таки, вот эта система "воевать до последнего украинца", заставить украинское общество воевать до последнего украинца, самоуничтожаясь... Ну, это, конечно, бета-версия того, что может быть и в Европе