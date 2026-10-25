Москва25 окт Вести.Историческое противостояние России и Запада уходит корнями в религиозный раскол 1054 года и продолжается сегодня в форме борьбы за человеческие души, где Запад пытается разрушить православные основы, несмотря на собственную дехристианизацию. Об этом рассказала ИС "Вести" ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Наталия Таньшина.

По ее мнению, противостояние России и Запада во многом обусловлено историческим расколом.

Если мы посмотрим на противостояние России и Запада и почему к нашей стране такое неприятие и отторжение, раскол-то упирается именно в то, что Русь приняла христианство по восточному обряду (в 1054 году произошла Великая схизма — разделение единой христианской Церкви на две ветви: западную (католическую) с центром в Риме и восточную (православную) с центром в Константинополе — прим. ред.). И вот тогда русское государство попало для Запада в разряд врагов всего цивилизованного мира. И они нас начинают воспринимать как нехристей, как схизматиков, как раскольников. И, более того, дальше этот раскол начал усугубляться. А мы же должны понимать, что вот в те времена свой-чужой прежде всего по категориям религиозным. И поэтому люди православной веры, они воспринимались как враги заявила Таньшина

Эксперт отметила, что Европа, которая давно открестилась от собственных христианских корней и духовного наследия, сегодня активно пытается навязать свою повестку Украине, стремясь вовлечь ее в орбиту своего влияния.

То, что мы видим на Украине — это борьба за души, потому что это же в любом случае самое важное, что есть у людей, и украинцев несчастных, хотя там и чего только нет, и язычество, и сельская какая-то религия. Президент наш неслучайно об этом говорил, что Запад бьет именно по важнейшим основам не просто мироздания, по человеческой душе. И поэтому такой удар по Церкви, по религии, по православию, который происходит сегодня на Украине. А Запад — элиты, они такие дехристианизированные, что предпочитают просто этого не замечать заключила она

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает "настойчиво гнуть вероломную линию на раскол мирового православия". По данным пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, патриарх Варфоломей хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь (ГПЦ), воспользовавшись кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.