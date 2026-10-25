Москва25 окт Вести.Украина является оплотом изначальных православных ценностей, поэтому подвергается разрушительному воздействию антихристианских сил Запада, стремящихся уничтожить ее духовную основу. Об этом заявил ИС "Вести" клирик собора святого Александра Невского в Париже, протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий.

По его мнению, сегодня Украина находится в состоянии глубокого кризиса, а Украинская православная церковь (УПЦ) проходит через настоящие мучения.

Православие — это истина. Сейчас, конечно, Украина страдает, и Украинская православная церковь, она вообще мученическая и помогают этому делу разные силы с Запада, именно антихристианские. И православие несет истинные понятия моральные, этические, которые на Западе вообще сейчас отрицаются полностью. Например, я вчера ходил по улице и увидел большой плакат в руках беременной женщины, где было написано, что "с первой минуты это – человек". Вот этот плакат запрещен во Франции, потому что это поощрение не делать аборты. Один депутат, женщина вчера выступила и сказала, что недостаточно абортов во Франции. Так что Украина еще держится, потому что она православная по сути своей, но ее пытаются уничтожить, чтобы она полностью развалилась рассказал протодиакон Иоанн

Ранее профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев заявил, что притеснения Украинской православной церкви (УПЦ) игнорируются мировым сообществом из-за неприязни к России. По его мнению, ситуация кардинально изменится в пользу церкви после победы России в конфликте.