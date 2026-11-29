Москва29 ноя Вести.Украинские радикалы, которые приходят захватывать храмы Украинской православной церкви (УПЦ), истязают священнослужителей. Об этом ИС "Вести" рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Я в прошлом году был в Мариуполе и общался со священниками. Надо было видеть, какая глубокая травма у этих священников - психологическая и духовная. Когда к ним входили мерзавцы в военной форме [из ВСУ], то первое, что они делали, - наносили удар в лицо священнику прикладом. С этого начиналась беседа, так сказать рассказал отец Митрофан

И эти священники, пострадавшие от рук украинских радикалов, не понимали, почему они подвергаются такой агрессии со стороны соотечественников.

Они говорят, что не понимали, почему и за что им это все. Но для тех это не имеет никакого значения, их винили, потому что они православные. А тем нужна была мерзость, которая называется ПЦУ (Православная церковь Украины). Это псевдоцерковь, она бездуховна. А духовность их мучает, потому что они сатанисты. Вот в чем проблема пояснил он

Обсуждение таких вопросов на международном уровне, полагает отец Митрофан, необходимо, однако малоэффективно.