Правозащитник Мельников: более 200 священников находятся в изоляторах на Украине

В украинских изоляторах оказались более 200 священников УПЦ Правозащитник Мельников: более 200 священников находятся в изоляторах на Украине

Москва22 ноя Вести.Более 200 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в настоящий момент находятся в изоляторах на Украине. Об этом в обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару Всемирной организации по правам человека Фолкеру Тюрку заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, на священнослужителей на протяжении длительного времени оказывают давление. Кроме того, добавил Мельников, они подвергаются пыткам.

Их жизнь и здоровье находятся под угрозой. Репрессиям подвергаются по меньшей мере более 200 священников православной церкви и сотни членов общины говорится в обращении, текст которого приводит РИА Новости

Правозащитник подчеркнул, что преследования священников со стороны киевского режима противоречат Конвенции о гражданских и политических правах, а также законам и нормативным актам.

Правозащитник также напомнил, что на Украине продолжаются захваты храмов канонической церкви.

Как ранее отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, у предателей церкви ничего хорошего в жизни не будет.