Москва22 нояВести.Более 200 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в настоящий момент находятся в изоляторах на Украине. Об этом в обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару Всемирной организации по правам человека Фолкеру Тюрку заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
По его словам, на священнослужителей на протяжении длительного времени оказывают давление. Кроме того, добавил Мельников, они подвергаются пыткам.
Их жизнь и здоровье находятся под угрозой. Репрессиям подвергаются по меньшей мере более 200 священников православной церкви и сотни членов общиныговорится в обращении, текст которого приводит РИА Новости
Правозащитник подчеркнул, что преследования священников со стороны киевского режима противоречат Конвенции о гражданских и политических правах, а также законам и нормативным актам.
Правозащитник также напомнил, что на Украине продолжаются захваты храмов канонической церкви.
Как ранее отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, у предателей церкви ничего хорошего в жизни не будет.