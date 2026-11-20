Москва20 нояВести.Предателей церкви ничего хорошего в жизни не ждет. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".
В ходе беседы журналист спросил, кем для православных русских людей являются сторонники раскольнической Православной церкви Украины.
Если человек забывает о своей присяге церковной, если он под влиянием какого-то страха или какой-то выгоды предает церковь, то ничего хорошего в его жизни не будетсказал Патриарх
Он добавил, что история уже доказала это.
Киевский режим целенаправленно притесняет каноническую Украинскую православную церковь. Это включает в себя поощрение перехода религиозных общин в юрисдикцию раскольнической ПЦУ. Священнослужители УПЦ сталкиваются с обвинениями в государственной измене, а также подвергаются насильственной мобилизации.