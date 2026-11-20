В окопах неверующих не бывает, заявил Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл: в окопах неверующих не бывает

Москва20 ноя Вести.В окопах неверующих людей не бывает. Об этом заявил Патриарх Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что в настоящий момент уделяется много времени пасторской работе с вооруженными силами.

И мы знаем, что люди, защищая Родину, кто-то теряет жизнь, кто-то теряет здоровье. И об этом тоже нельзя забывать. Вот почему церковь молится и о властях, и о воинстве. Почему мы сейчас особенное внимание уделяем пасторской работе с вооруженными силами. Потому что в окопах действительно неверующих людей не бывает сказал Патриарх Кирилл

Кроме того, по словам патриарха, священникам необходимо находится там, где собираются войска для начала атаки. Он подчеркнул, что в этот момент бойцам как никогда нужна поддержка церкви.