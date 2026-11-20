Москва20 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что положительно оценивает новое поколение священнослужителей в России. Об этом он сказал в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Я очень положительно воспринимаю те процессы, которые идут в нашей церкви и которые связаны в том числе с появлением вот этого нового клира молодых священнослужителей сказал патриарх

По его словам, чаще всего речь идет о хорошо образованных людях с определенным жизненным опытом. Патриарх также отметил, что новое поколение священнослужителей хорошо проповедует.

Ранее Патриарх Кирилл рассказал о том, что не должно заботить священника.