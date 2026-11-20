Москва20 ноя Вести.Уроки, которые сопровождались трудностями, являются самыми значительными. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

В ходе беседы Медведев задал вопрос, всегда ли русским православным людям нужно проходить через испытания, чтобы осознать себя и свою значимость.

Если я скажу "да", то это, конечно, будет очень как-то жестко. Что же, кроме палки ничего не учит, что ли? Нет, это не так, конечно. Но уроки, сопровождавшиеся трудностями, это самые значительные уроки сказал Патриарх

По его мнению, такой опыт предоставляет возможность усваивать то, что могло "пройти мимо нас".

Фильм "Отец" снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.