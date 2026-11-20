Москва20 нояВести.Патриарх Кирилл призвал воспользоваться передышкой и накопить духовные силы перед трудными временами. Об этом он заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".
По словам патриарха, для кого-то трудные времена уже настали.
Это время нам дается для собирания наших сил. Духовных сил, интеллектуальных сил для формирования такого образа современного человека, гражданина России, который бы действительно был способен, в том числе, если какие-то трудные времена наступят. Необязательно с точки зрения отношения к вере, а вообще трудные, чтобы хватило сил эти трудные времена пережитьотметил Кирилл
Также глава РПЦ поблагодарил Бога за то, что тяжелые времена для церкви в России прошли.
Фильм "Отец" снят к 80-летию патриарха Кирилла.