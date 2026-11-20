Москва20 ноя Вести.Помощь Божья – единственная сила, которая может сохранить участника специальной военной операции (СВО). Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Фильм снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Люди (Прим. ред. - военнослужащие) действительно молятся … Если поставить себя на их место, ну а что еще в этот момент человек должен делать? Какая сила его может сохранить? Конечно, единственная – это помощь Божья, и люди обращаются в этот момент к Богу. И Господь ведь слышит эти молитвы сказал он

Ранее Патриарх Кирилл отметил, что священники должны быть там, где собираются войска перед началом атаки.