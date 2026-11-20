Государство должно себя защищать от бесконтрольной миграции, заявил патриарх Патриарх о бесконтрольной миграции: государство должно уметь себя защитить

Москва20 ноя Вести.Государство должно уметь себя защищать в вопросе бесконтрольной миграции. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Патриарх отметил, что он против дискриминации людей по национальности и вероисповеданию.

Но государство с культурной традицией должно уметь себя защищать. Когда я говорю "защищать", это необязательно там хватать, сажать. Кстати, среди этих людей очень много порядочных, которые хорошо трудятся, которые как-то обрели здесь и мир, и покой. Но если в этих этнических группах возникают организации, которые воспитывают своих, так сказать, членов в презрении к России, воспринимают русский народ как нечто такое, на что можно смотреть сверху вниз, создают этнические группы, заряженные в том числе на употребление силы для достижения своих целей, то тогда это становится опасным для общества и для государства сказал он

Ранее Патриарх Кирилл отметил, что помощь Божья – единственная сила, которая может сохранить участника специальной военной операции (СВО).

Фильм "Отец" снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.