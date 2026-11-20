Москва20 ноя Вести.В российском обществе нет вещей, присущих нулевой религиозности. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Фильм снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

К сожалению, современная цивилизация так устроена, что она выхолащивает религиозные вот эти все взгляды, подходы, ориентирует человека исключительно на материальное, отталкивает его даже вообще от размышления о вечной жизни и о вечных ценностях, но по милости Божьей, в данном случае, мы должны действительно Бога благодарить за то, что в России сейчас вот все эти вещи, они, может быть, где-то в каком-то андеграунде присутствуют, но в общественном пространстве их нет