Москва20 ноя Вести.Нулевая религиозность приводит к торжеству зла и гибели человеческой цивилизации. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Так патриарх ответил на вопрос, чем грозит Западу нулевая религиозность, к которой он уже стремится, по данным французского антрополога Эммануэля Тодда.

Есть такое понятие — апостасии (полный отказ от веры – прим.ред), постепенное движение к полному господству зла. И это будет иметь место в конце человеческой истории. Потому что пришествие антихриста, то есть антипода Бога, это и есть проявление максимального зла, которое будет иметь мировое господство. Это сказано в Священном Писании, и мы верим, что человеческая цивилизация не справится с этими всеми греховными факторами, которые изнутри ее подтачивают, и дело может дойти до такого состояния, когда люди зло примут за добро, когда будет потерянная способность отличать добро от зла. Вот тогда и придет антихрист сказал патриарх

Патриарх отметил, что зло будет мимикрировать под что-то положительное, и это – самое опасное.

Почему я об этом говорю? Потому что сейчас нередко очень опасные для духовного состояния человека явления преподаются в качестве, допустим, культурной альтернативы, да, как свобода творчества, "я так вижу" или "к сожалению, это или к счастью, это мое мнение". А вот это и есть пришествие в мир антихриста. Когда под видом различных свободных, в кавычках, конечно, демократических принципов, будет сказано: что "простите, это мой выбор". Но это же зло отметил он

Он также добавил, что способность отличать добро от зла приведет к концу цивилизации.

Поэтому потеря способности различать добро от зла, это и есть путь к завершению человеческой цивилизации. Потому что, если восторжествует зло, человеческая цивилизация перестанет быть жизнеспособной, и она погибнет резюмировал патриарх

Фильм "Отец" снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.