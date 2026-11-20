Москва20 ноя Вести.Патриарх Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец" заявил, что Россия сейчас создает удивительно прекрасный, гораздо более привлекательный по сравнению с Западом образ цивилизации, сообщает ИС "Вести".

России удалось этого добиться за счет сочетания технического, социального и научного развития с укреплением христианской веры и религиозности, в то время как западные государства отказываются от христианства и духовности, считает он.

Мы – альтернатива цивилизационного развития. [Россия] – это самая страшная, передовая, современная, развитая и в техническом, и в научном, и в культурном смысле страна. И в этой стране укрепляется христианская вера… У нас вот такой цивилизационный выбор… Создаем, конечно, удивительно привлекательный образ цивилизации сказал Кирилл

Именно этот выбор вызывает у Запада куда более жесткие отрицательные чувства по отношению к России, чем у него были даже по отношению к Советскому Союзу, добавил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл заявлял, что в России формируется особая цивилизационная модель, которая сочетает глубокую религиозную веру с техническим и научным прогрессом.