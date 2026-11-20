Патриарх Кирилл: даже на Западной Украине есть те, кто не отказывается от РПЦ

Сторонники РПЦ остались даже на Западной Украине, заявил Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл: даже на Западной Украине есть те, кто не отказывается от РПЦ

Москва20 ноя Вести.Даже на Западной Украине остались люди, которые не отказываются от Русской православной церкви (РПЦ), заявил патриарх Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Фильм "Отец" снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Я знаю и храмы, и приходы, и даже монастыри, которые, находясь сегодня в очень враждебном по отношении к России окружении, поминают Патриарха и не отказываются от того, что они часть Русской православной церкви. Причем даже на Западной Украине сказал Патриарх Кирилл

Ранее советник Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов рассказал, что глава раскольнического "Киевского патриархата" Филарет хотел покаяться перед главой РПЦ и даже послал ему послание, однако затем отказался от своих слов.