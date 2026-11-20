Патриарх Кирилл о верующих на Украине: Бог всегда с теми, кто его не предает

Патриарх Кирилл заявил, что Бог всегда с теми, кто его не предает Патриарх Кирилл о верующих на Украине: Бог всегда с теми, кто его не предает

Москва20 ноя Вести.Бог всегда с теми, кто его не предает. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился таким мнением о верующих на Украине в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Фильм снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Если проявляют верность, если не нарушают каноны, если действительно это общины, члены которой имеют сильную веру, то вот все эти обстоятельства внешние – это как шум по крыше, знаете, когда ветер сильный по крыше ударит, люди внутри пугаются, а ветер прошел, выходит, а крыша цела. Вот Господь всегда с той частью своего наследия, которая его не предает, которая остается верной Господу, а в рамках церковной жизни верной канонам, церковной дисциплины, а это всегда там, где церковь истинная сказал он

Ранее патриарх Кирилл отметил, что даже на Западной Украине есть те, кто не отказывается от РПЦ.