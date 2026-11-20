Москва20 ноя Вести.Россияне приходят к православию по самым разным причинам, среди которых: спасение от страшной опасности, чтение русской литературы и осознание исторического опыта. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Могут быть разные причины. Иногда спасение человека от страшной какой-то опасности. Я знаю случаи, когда по молитвам близких человек со страшным диагнозом выходил из больницы, болезнь проходила. Вот если проходит человек через такой опыт, вы из него веру никакими клещами не вырвете. Он понял, что ему Бог помог в самый страшный момент жизни … Но бывает и совсем другое. Я думаю, что очень большое влияние на человека оказывает чтение. Если он любит читать книги, особенно … русскую классику, то он не может не увидеть во всей этой нашей литературе замечательной очень сильного духовного измерения сказал Патриарх

При этом он отметил, что литература – это не то, что обязательно каждого обратит к вере.

А вот осознание исторического опыта. Мы строили общество, которое предназначено было быть атеистическим. А церковь-то существует. И что она выжила потому, что какие-то вот батюшки были очень сильными, или архиерей очень мудрыми, да совсем не потому сказал он

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Бог всегда с теми, кто его не предает.