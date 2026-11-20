Священники должны быть там, где собираются войска для атаки, заявил патриарх Патриарх: священники должны быть там, где собираются войска для начала атаки

Москва20 ноя Вести.Священники должны быть там, где собираются войска для атаки. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Иногда присутствие священника очень важно, особенно тогда, когда в какой-то момент должна начаться атака. Мне об этом говорили и священники наши … и сами бойцы … [Священники] должны быть там, где собирается то или иное подразделение для начала атаки. Потому что в этот момент очень важно поддержать нашего бойца. А потом они должны быть там, где возвращаются после атаки, иногда в очень тяжелом психологическом состоянии. Вот там должен быть священник, он должен поддержать, успокоить, вдохнуть какие-то силы сказал патриарх

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