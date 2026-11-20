Москва20 нояВести.Священников нельзя отправлять на передовую, потому что они станут целью для снайперов вооруженных сил Украины. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".
Ни в коем случае они не должны быть на передовой линии, потому что они будут самой вожделенной целью для снайперасказал он
Как отметил патриарх, Россия останется без священников, если начнет отправлять их на передовую.
В сентябре сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции ежедневно находятся примерно 200 священников.