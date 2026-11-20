Патриарх Кирилл: священники на передовой будут желанной целью для снайперов ВСУ

Патриарх Кирилл объяснил, почему священники не должны быть на передовой Патриарх Кирилл: священники на передовой будут желанной целью для снайперов ВСУ

Москва20 ноя Вести.Священников нельзя отправлять на передовую, потому что они станут целью для снайперов вооруженных сил Украины. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Ни в коем случае они не должны быть на передовой линии, потому что они будут самой вожделенной целью для снайпера сказал он

Как отметил патриарх, Россия останется без священников, если начнет отправлять их на передовую.

В сентябре сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции ежедневно находятся примерно 200 священников.