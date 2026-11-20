Россия сейчас переживает особое время, заявил патриарх Кирилл Патриарх Кирилл: Россия сейчас переживает особое время

Москва20 ноя Вести.Россия в настоящий момент переживает особе время. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

В ходе беседы журналист отметил, что Россия сейчас проходит через очень непростой период.

Вот такой тезис, что мы через какое-то особое время проходим, он, конечно, правильный. Но нужно помнить, что всякое, каждое поколение – я застал и предыдущее поколения – очень часто представители этих поколений говорили: "Мы жили в особенное время" сказал Патриарх

Он добавил, что православные люди России в разные эпохи переживали как драматические моменты, так и спокойные. Патриарх отметил, что каждое поколение русских людей проходило через испытания, в том числе в связи со своим религиозным выбором.

Документальный фильм "Отец" снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.