Москва20 ноя Вести.Крестный ход в Москве имел историческое значение. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Он отметил большое значение крестного хода для российского общества.

Это наша самобытность, это часть нашей жизни, духовной жизни, нашей культуры. Мы без этого не могли бы существовать тысячу лет, как такая независимая от окружающего мира цивилизация. Особенно после крушения Византии, когда уже вообще ничего не осталось такого влиятельного с точки зрения православия на окружающий мир. Конечно, этот крестный ход имел очень большое духовное значение и даже в каком-то смысле историческое значение. Потому что многие люди задали себе вопрос: а почему они идут, а что ими движет? Ведь если бы это были единицы, в основном женщин пожилого возраста – это одно, но это шел народ