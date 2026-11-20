Патриарх Кирилл заявил, что очень хотел вернуть крестные ходы на улицы Москвы Патриарх Кирилл очень хотел возродить традицию крестных ходов в Москве

Москва20 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл очень хотел возродить традицию крестных ходов в Москве. Об этом он заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

В прошлом году в Москве впервые за десятки лет прошел Общемосковский крестный ход. В этом году он проходит снова, собирая тысячи людей. Патриарху задали вопрос, ожидал ли он, что в нем примут участие такое количество россиян.

Знаете, я не думал о том, сколько придет. Вот честное слово. Я просто очень хотел, чтобы возродилась эта традиция крестных ходов в городе Москве ответил он

Патриарх Кирилл рассказал, что, когда начался крестный ход, к нему стали присоединяться тысячи молящихся людей, а не просто гуляющих, как на демонстрации. Он назвал это событие совершенно поразительным и отметил его особую важность как для всего народа и разнокультурного города, так и для православных верующих.