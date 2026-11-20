Тяжелые времена для церкви в России прошли, заявил патриарх Кирилл Патриарх Кирилл благодарит Бога, что тяжелые времена для церкви в РФ прошли

Москва20 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благодарен Богу за то, что тяжелые времена для церкви в России прошли. Об этом он сказал в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что каждое поколение русских людей проходило через испытания, в том числе в связи со своим религиозным выбором.

Но потом наступили те времена, которые привели к нынешнему положению церкви в нашей стране, когда мы действительно пользуемся всеми возможностями, и как граждане, и как институция. Благодарю всегда Господа за то, что те тяжелые времена прошли сказал патриарх Кирилл

Он также надеется, что сложное время для церкви больше не наступит.

Документальный фильм "Отец" снят к 80-летию патриарха Кирилла.