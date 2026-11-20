Москва20 ноя Вести.Судьба прихожан и верующих на территории Малой Руси больше всего волнует Патриарха Кирилла. Об этом заявил журналист Ян Таксюр в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

По словам Таксюра, их беседа продолжалась около часа. Журналист также рассказал, что после ареста на Украине, где его приговорили к 12 годам лишения свободы, он написал письмо патриарху Кириллу. Тот благословил начать процесс обмена, и в конце мая 2023 года Таксюр оказался в России.

Работая в Киеве в качестве журналиста, я делал программу "Право на веру" … Она касалась именно вот Святейшего Патриарха, о том, что он наш законный господин Отец, что Томас – это фальшивка, и что ПЦУ не является церковью. Я около пяти лет вот говорил это, пока, собственно, и не был арестован. Мне грозило до пятнадцати лет тюрьмы. В итоге я получил двенадцать по приговору. Я решил написать его святейшеству письмо. И он благословил, благословил начать процесс моего обмена. В конце мая двадцать третьего года оказался в России. Спасибо…Мне сказали, что его святейшество меня примет. Мы говорили около часу. Мне кажется, самая главная и самая волнующая его тема – его прихожан, его верных, его чад на территории Малой Руси. Его интересовала их судьба. Мы говорили именно об этом обозначил автор

Фильм снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.