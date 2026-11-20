Митрополит: Патриарх Кирилл интересуется жизнью белорусского народа и церкви Предстоятель РПЦ следит за урожаем в Беларуси и встречается с местными верующими

Москва20 ноя Вести.Патриарх Кирилл по приезде в Белоруссию всегда интересуется жизнью белорусского народа. Об этом Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупенко) заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что радость от общения с Патриархом испытывают как священнослужители, так и прихожане.

Наш Патриарх очень переживает и чувствует вот эту большую ответственность за жизнь церкви. Святейший приезжает в Беларусь, когда у него есть возможность, ему все интересно и важно знать, и даже он интересуется, как трудятся наши хлеборобые перспективы на урожай, как живет белорусский народ. И прихожане, и священнослужители, архиереи, конечно, всегда рады возможности встретиться, пообщаться, помолиться вместе со Святейшим Патриархом поделился Патриарший экзарх всея Беларуси

Фильм снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.