Москва20 нояВести.Патриарх Кирилл по приезде в Белоруссию всегда интересуется жизнью белорусского народа. Об этом Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупенко) заявил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".
Он отметил, что радость от общения с Патриархом испытывают как священнослужители, так и прихожане.
Наш Патриарх очень переживает и чувствует вот эту большую ответственность за жизнь церкви. Святейший приезжает в Беларусь, когда у него есть возможность, ему все интересно и важно знать, и даже он интересуется, как трудятся наши хлеборобые перспективы на урожай, как живет белорусский народ. И прихожане, и священнослужители, архиереи, конечно, всегда рады возможности встретиться, пообщаться, помолиться вместе со Святейшим Патриархомподелился Патриарший экзарх всея Беларуси
Фильм снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.