Москва20 нояВести.Большинство идей Патриарха Московского и всея Руси Кирилла находят отражение в законах.
Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".
На протяжении всех моих лет работы на разных должностях мы с глубокоуважаемым патриархом Кириллом соработничали. Он первый, кто вот это русское настоящее слово ввел в отношениях между государством и церковью. Абсолютное большинство его идей, предложений с точки зрения укрепления духовно-нравственной атмосферы в обществе, в отношении семьи находят отражение в нашей законодательной работе … Я абсолютно уверена, что годы его Патриаршего служения войдут в историю Русской Православной Церкви, как годы духовного подъема. И не только и в историю России, и нашей цивилизациисказала Матвиенко
Фильм снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.