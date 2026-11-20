Москва20 ноя Вести.Большинство идей Патриарха Московского и всея Руси Кирилла находят отражение в законах.

Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

На протяжении всех моих лет работы на разных должностях мы с глубокоуважаемым патриархом Кириллом соработничали. Он первый, кто вот это русское настоящее слово ввел в отношениях между государством и церковью. Абсолютное большинство его идей, предложений с точки зрения укрепления духовно-нравственной атмосферы в обществе, в отношении семьи находят отражение в нашей законодательной работе … Я абсолютно уверена, что годы его Патриаршего служения войдут в историю Русской Православной Церкви, как годы духовного подъема. И не только и в историю России, и нашей цивилизации